Investita dal Suv parcheggiato in pendenza, Daniela muore così a 56 anni

Investita dal suo Suv parcheggiato da lei stessa in pendenza. Daniela Rodriguez, un’osteopata ed fisioterapista di 56 anni di Missaglia in provincia di Lecco, è stata travolta dall’auto. E dopo 24 ore di agonia, martedì 21 febbraio è morta all’ospedale di Varese dove era stata ricoverata.

Investita dal suo Suv parcheggiato in pendenza

Il fatto è avvenuto lunedì. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza e ricoverata nel reparto di rianimazione, la donna è morta a causa delle ferite riportate. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica della tragedia avvenuta a Missaglia. La donna viveva in una villa insieme alla sua famiglia. E la tragedia è avvenuta a poche centinaia di metri dalla sua casa. La donna era uscita di casa con il suo Suv per portare fuori i cani, due barboncini.

I familiari hanno avvertito i soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna ha parcheggiato l’auto in pendenza e sarebbe scesa. Il mezzo però si sarebbe mosso all’improvviso forse per il mancato inserimento del freno a mano. Non è chiaro se la donna abbia tentato di fermare il veicolo o se sia stata travolta inavvertitamente Nell’impatto ha riportato gravissimi traumi all’addome e alle gambe. I suoi familiari hanno chiamato i soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, la 56enne è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Varese. Dopo 24 ore di agonia è deceduta.

