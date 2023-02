Le due sorelle, 17 e 18 anni, investite domenica scorsa nel parcheggio dell’Autogrill di Campogalliano sull’A22, per fortuna non sono in pericolo di vita, nonostante numerose fratture e ferite.

Investite nell’autogrill, moldavo alla guida scappa e si schianta

Poteva andare decisamente peggio, visto quello che ha combinato un 35enne moldavo all’ora di pranzo, provocando panico e feriti. Prima ha preso un’auto, botta lieve, veloce accordo con il malcapitato. Poi di nuovo in macchina e l’investimento delle due ragazze.

Senza fermarsi è scappato in direzione nord finendo per schiantarsi contro la barriera all’altezza dello svincolo per Carpi. Quindi la fuga a piedi. Va segnalato, per completezza di cronaca, che l’uomo è affetto da disagi psichici aumentati dal fatto che avrebbe smesso le cure farmacologiche del caso.