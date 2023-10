“Quant’è bello quando brucia Tel Aviv”. E’ quanto hanno scritto in una storia su Instagram gli studenti della Kurva Manzoni Antifa. Il gruppo sostiene la squadra di calcetto del Liceo Manzoni di Milano. La scritta è accompagnata da una foto di palestinesi esultanti dopo l’attacco a Israele.

“Quant’è bello quando brucia Tel Aviv”: il post del liceo Manzoni di Milano

E’ quindi uno degli storici licei classici milanesi, che si trova in centro città e frequentato alla fine degli anni ’80 anche dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, una delle scuole finite sotto accusa dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che oggi ha portato la sua solidarietà alla scuola ebraica di Milano.

Ministro Valditara: “Farò arrestare quei studenti”

Dopo la diffusione della notizia (non erano ancora noti i nomi delle scuole che inneggiavano ad Hamas e si parlava solo di Collettivi studenteschi ndr), il ministro Valditara aveva detto: “Farò partire immediatamente nostre ispezioni nelle scuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un’azione penale per odio razziale. L’azione di Hamas è infame, queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica e spero finiscano in prigione, sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma”.

“Agli studenti parlerei di antifascismo”

A quegli studenti che inneggiano ad Hamas, “farei vedere quelle immagini di ragazzi e ragazzi come loro che ballavano felici, e gli chiederei ‘ma tu sai cosa vuol dire la democrazia? Sai cosa vuol dire l’antifascismo?’. L’antifascismo significa condannare queste cose”. A dirlo è ancora il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine di un appuntamento all’Università Cattolica di Milano. “Andremo sino in fondo”. E sottolinea di avere “ancora quelle immagini che continuano a rimbombarmi nella mente di quei ragazzi e ragazze che ballavano al rave e che sono stati rapiti e sgozzati”. “Esaltare un’azione criminale come quella – ha concluso il ministro – è intollerabile”.

