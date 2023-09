La dottoressa che posta foto sexy in topless e lingerie: segnalata all’Ordine dei Medici

Una dottoressa è stata segnalata all’Ordine dei Medici per alcune foto sexy. A segnalare la donna è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

“Se questo è un medico…… Continua il nostro osservatorio sul rispetto del codice deontologico, sotto la nostra lente di ingrandimento è capitata la dott.ssa E.R. Che, oltre ad essere una NOVAX e NOCOVID sfegatata, pubblica foto in topless che ledono il decoro della professione medica. Naturalmente come è successo per il collega Urtis Anche lei verrà segnalata all’ordine dei medici di competenza. Ricordo ai non addetti ai lavori che la professione medica è disciplinata da un codice deontologico che obbliga il professionista ad un atteggiamento consono nonché decoroso anche al di fuori della attività lavorativa (art.1) 🔴🔴NB LA COLLEGA È STATA GIÀ SOSPESA IN PRECEDENZA E PLURISEGNALATA, NONOSTANTE CIÒ PERSEVERA NEL SUO ATTEGGIAMENTO 🔴🔴 P.S.: naturalmente non essendo la collega un personaggio pubblico abbiamo oscurato nome cognome e foto profilo. Saranno comunicati all’ordine di appartenenza”.