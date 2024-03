La storia di Antonella Di Massa, dalla scomparsa al ritrovamento. Tutte le domande senza risposta

Antonella Di Massa, 51 anni, vive a Casamicciola, Ischia, ed è sposata con Domenico Raco, 55 anni, che lavora nell’Esercito. Antonella ha due figlie: Alessia, di 24 anni, e Flavia, di 19. Buona, semplice, generosa: così la donna viene descritta nel piccolo centro dagli amici e dai conoscenti. Antonella è una casalinga; in passato ha cantato nel coro della chiesa e per un po’ ha anche aiutato il padre nella gestione di alcuni appartamenti turistici. La donna, insomma, è ben voluta da tutti; di lei, raccontano, nessuno può parlare male di lei. Il 17 febbraio, dopo aver gironzolato per un po’, lascia la sua macchina in un parcheggio e, portando con sé soltanto una busta, si allontana, nascondendosi un po’ nel suo giaccone, nei pressi di un boschetto. Antonella quel giorno scompare nel nulla. Di lei non restano che le riprese delle varie telecamere di sicurezza.

Il suo corpo viene ritrovato undici giorni dopo, il 29 febbraio, da due inviati di Chi l’ha Visto?. Il cadavere è a poca distanza proprio dal parcheggio dove la donna aveva lasciato l’auto.

Tante le domande senza risposta. La prima e la più importante: quando è morta? Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe morta 24 ore prima del ritrovamento. Dov’è stata Antonella, quindi, prima? Dove si è nascosta? Con chi? E ancora: sembra che intorno al collo della donna, al momento del ritrovamento, ci fosse un laccio di gomma. Anche se non stretto intorno al collo. E non sono stati segnalati segni di strangolamento. Accanto al corpo poi è stata ritrovata una bottiglietta di liquido antigelo. Lo ha ingerito per togliersi la vita? Si è quindi suicidata? A Casamicciola, ancora oggi, nessuno crede alla pista del suicidio. Per ora, la morte di Antonella resta un vero e proprio mistero.