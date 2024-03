La storia di Liliana Resinovich, dal ritrovamento inquietante del cadavere al rapporto col marito

Liliana Resinovich il 14 dicembre 2021 uscì dalla sua casa di via Verrocchio, nel rione triestino di San Giovanni, dove viveva con il marito, Sebastiano. La donna sarebbe dovuta andare a casa di Claudio Sterpin, un ex atleta di 83 anni, per dargli una mano con le faccende domestiche. Ma a casa di Sterpin Liliana non arrivò mai. Di lei non si seppe più nulla fino al 5 gennaio, quando fu ritrovata morta in un boschetto nell’ex ospedale psichiatrico che si trova poco distante da casa. La sua testa era posizionata in due buste di nylon strette con un cordino, e il corpo in due sacchi di plastica, uno infilato dall’alto e uno dal basso.

Da allora, alla domanda “Com’è morta Liliana Resinovich?”, nessuno sa dare una risposta. Sul corpo non è mai stato riscontrato nessun segno di violenza. L’unica cosa certa è che la morte sarebbe avvenuta entro poche ore dal ritrovamento del corpo. La famiglia non ha mai creduto al suicidio.

Il marito di Liliana, Sebastiano, negli ultimi tempi sembra si sia convinto invece che la moglie si sia tolta la vita: “Credo nella teoria del suicidio purtroppo, per quello che ha lasciato a casa, il telefonino e altri oggetti. E penso che lei sia morta il giorno 14”. E a chi gli ha chiesto perché ha cambiato idea sull’omicidio, ha risposto che la moglie era una donna “buona, dolce, che aiutava delle persone” per cui “nessuno può averle fatto del male”.

Non è della stessa idea l’amico di Liliana, Claudio, proprio quel Claudio dove Liliana la mattina della scomparsa sarebbe dovuta andare: “Il marito parla di suicidio? Spero venga dimostrato che ha torto. Sebastiano ha cambiato versione in questi ultimi anni decine di volte, evidentemente ha qualcuno che gli dice come comportarsi. Se dice che Liliana si è suicidata deve spiegarci come e quando: se è morta il 14 dicembre dove è rimasta per tutto quel tempo fino al ritrovamento del corpo?”.

Il marito ha sempre detto di aver avuto un rapporto a dir poco idilliaco con la moglie ma nell’ultima puntata di Chi l’ha Visto? una testimone ha raccontato un episodio che un po’ potrebbe cambiare l’asse dei racconti di Sebastiano:

“Sono titolare di una struttura ricettiva – il racconto – ho conosciuto Liliana e Sebastiano nel 2017. Tra il 2020 e il 2021 venivano spesso ed era nato un rapporto di amicizia. A luglio 2021 sono venuti e lui le ha chiesto di prendere le valigie. Lei non si è mossa subito. Sebastiano ha fatto un urlo molto forte e ha lanciato lo zaino a terra. Le ultime volte che l’ho vista Liliana mi chiese anche di darle la stanza con i letti separati perché non lo sopportava più”.

E ancora: “Quando ho saputo che era scomparsa ci sono rimasta male. A dicembre ho chiamato Sebastiano chiedendogli perché non si fosse preoccupato e lui mi disse che ognuno faceva la propria vita. A seguito delle mie domande insistenti, si è innervosito e mi ha detto: ‘È stato un incidente’, aggiungendo subito dopo: ‘Cosa sto dicendo? Non so più che cosa dico’”.

Interrogato sulla testimonianza, il marito ha minimizzato: “Queste cose non sono interessanti, mi parli di cose che dicono le altre persone. Io mi devo preoccupare di questo? No, mi devo preoccupare di quello che mi dice la polizia, se ho fatto qualcosa che non va bene, io sono pronto a risponderne”.

Resta la domanda: com’è morta Liliana? Si è tolta la vita o è stata uccisa? E se si è uccisa, perché?