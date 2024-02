Ladra seriale arrestata fuori Milano (Sedriano): cumulo di pene (furti e borseggi) giunto a 17 anni e un mese

Una donna di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri, a Sedriano (Milano), per un cumulo pena di complessivi 17 anni e un mese. I reati sono tutti contro il patrimonio, per lo più furti e borseggi commessi nel nord Italia e che le sono stati contestati dall’età di 12 anni.

La donna, originaria dell’est Europa, è stata raggiunta a Sedriano dal provvedimento emesso dal tribunale di Trieste e finora ha a carico 24 sentenze di condanna, le prime 11 quando era ancora minorenne. Nel settembre 2019 era stata arrestata dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano per un furto in via Lomellina per il quale era stata condanna a un anno e dieci mesi.