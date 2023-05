Lago Maggiore, tra le vittime due agenti dell’intelligence

Due dei quattro morti sul lago Maggiore erano due agenti dell’intelligence. Nell’incidente nautico determinato da una improvvisa violenta tromba d’aria sul lago Maggiore, hanno perso la vita Claudio Alonzi di 62 anni – coniugato e padre di due figli – e Tiziana Barnobi di 53 anni, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne. I due dipendenti, appartenenti al comparto intelligence, si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva. L’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano ed i vertici del comparto esprimono la loro vicinanza e il dolore per il tragico evento ai familiari delle vittime.

L’incidente sul Lago Maggiore

Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d’aria cha l’ha fatta ribaltare e inabissare.

Le vittime sono due uomini e due donne. Si tratta di una cittadina russa, di un israeliano e di due italiani (i due membri dell’intelligence).

La barca ha ‘scuffiato’ per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva. Secondo quanto reso noto da Areu, sopra il natante vi erano 24 persone, fra passeggeri ed equipaggio. Sul posto cono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.