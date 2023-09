Le previsioni meteo: fase autunnale solo una breve parentesi. Presto tornerà un clima estivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni? Non vi spaventate. Presto tornerà il caldo. Questa fase autunnale è un fuoco di paglia. Il ciclone influenzerà negativamente il tempo con forti piogge e temperature più miti al Sud almeno fino a domani, inizialmente anche su Abruzzo e Molise. Successivamente sull’Italia andrà a imporsi un grande campo di alta pressione che riporterà il sole e un clima estivo. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Con l’arrivo del nuovo l’anticiclone i valori massimi riusciranno a salire sopra la media del periodo di quasi 10°C.

Le previsioni meteo: fase autunnale solo una breve parentesi

Di giorno al Centro-Nord si toccheranno nuovamente i 29-32°C e gradualmente anche al Sud. Pure le temperature notturne, in sensibile calo in questi giorni, riprenderanno a salire avvicinandosi ai 20°C. Questa nuova fase di tempo stabile e caldo potrebbe durare almeno fino al 6-7 ottobre. Nel dettaglio: – Lunedì 25. Al nord: sole prevalente. Al centro: rovesci su Marche, Abruzzo e Molise, bel tempo altrove. Al sud: molto instabile con temporali anche forti. – Martedì 26. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo ovunque e clima più caldo. Al sud: ancora tanti forti temporali, soprattutto su Basilicata, Salento, Calabria e Sicilia. – Mercoledì 27. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: estate piena. Al sud: in gran parte soleggiato salvo ultimi temporali in Calabria, occasionali sulla Sicilia ionica. Tendenza: anticiclone in rinforzo, sole prevalente e caldo sopra la media.

