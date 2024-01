Lei lo lascia. Lui la assilla sul telefono, la minaccia, le mette un gps sull’auto e tenta di strangolarla. Nient’altro?

Capitolo uno della storia: lei lascia lui. Un evento normale. In teoria. Non proprio normale in Italia a quanto sembra. Capitolo due della storia: lui, quello lasciato, inizia ad assillare l’ex fidanzata sul telefono, si apposta per seguirla, le nasconde un gps nella sua auto e poi, infine, quando scopre che lei ha una nuova storia, allora la minaccia e tenta di strangolarla. Teatro della vicenda Forlì. Capitolo tre: la donna, per fortuna, alla fine è andata in Questura e ha denunciato tutto.

L’arresto e la perquisizione

La Polizia, raccontano le agenzie, ha arrestato in flagranza differita l’uomo, un trentenne, per il reato di stalking. La vicenda, che riguarda una coppia di ex fidanzati, entrambi sulla trentina, risale alla scorsa settimana.

Durante la perquisizione nell’abitazione del ragazzo è stato trovato un tirapugni, una mazza da baseball e il gps utilizzato per pedinare la donna. Non appena condotto in questura, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. All’esito della convalida dell’arresto, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e dell’obbligo di presentazione quotidiana in questura.