L’ex finanziere che ha sparato e ferito il ladro che era entrato nella sua casa di notte

Domenico Scarcella, un anziano finanziere in pensione di 85 anni, ha esploso un colpo di pistola ferendo uno dei ladri che la sera di sabato 27 aprile si erano introdotti nella sua abitazione di Bergamo. L’episodio attorno alle 21,30 a Longuelo, quartiere periferico della città. Il ladro ferito è un albanese senza fissa dimora di 27 anni, fermato dalla Polizia nei pressi dell’abitazione: è stato sfiorato al collo da un proiettile e non è in gravi condizioni. È stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale. Il complice si è invece dileguato ed è stato successivamente arrestato.

L’arma dell’ex finanziere era regolarmente detenuta. Scarcella, la cui posizione verrà valutata nei prossimi giorni, al Corriere della Sera ha raccontato: “Non mi sento un eroe, l’ho fatto solo per la mia famiglia. All’inizio ho pensato a uno scherzo”. L’uomo ha raccontato di essere stato svegliato nella notte da due uomini col passamontagna che avevano già messo tutto a soqquadro. Avevano tra le mani un suo borsello con dentro 500 euro ma volevano ancora dell’altro. L’ex finanziere ha aggiunto: “Appena ho sparato sono scappati. Erano a una distanza di 80 centimetri circa. Ho sparato in alto”. L’85enne ha detto di non sentirsi affatto un eroe: “Di eroico non c’è niente. In quell’istante ho pensato a mio nipote che di solito il sabato viene qui. E che se mia moglie fosse stata al piano di sotto l’avrebbero massacrata. Ho pensato: se ci fosse stato mio nipote come avrei reagito? Che choc avrebbe vissuto? È stato scioccante, sì”.