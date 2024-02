L’intelligenza artificiale comincia a farci le scarpe, in tutti i sensi: disegna mocassini, ballerine…

Più passano le settimane e più si scoprono i grandi ”poteri” dell’intelligenza artificiale che un giorno scopriremo se riusciremo a gestire oppure no. L’ultima novità in ordine di tempo riguarda addirittura la realizzazione delle scarpe, non realizzazione materiale, per quello aspettiamo l’aggiornamento delle stampanti 3D. Un’azienda italiana infatti ha realizzato delle scarpe ideate con l’intelligenza artificiale. Insomma décolleté, mocassini, polacchine, sandali, stivali, ballerine… Tutti modelli che una volta erano realizzati e ideati da stilisti, artigiani, creativi della moda. Forse non serviranno più, forse sarà il robot a dire all’artigiano, o al calzolaio in questo caso, quello che deve fare. Ed è solo uno dei tanti settori in cui si sperimenta l’intelligenza artificiale. Chissà se un domani l’IA ci dirà anche come e cosa mangiare, come realizzare un piatto. Ce lo vedete un Cannavacciuolo o un Barbieri di turno che chiede a un robot come impiattare una capasanta? Sembra fantascienza, anzi sembrava fantascienza. Ma al momento l’IA comincia a farci le scarpe, in tutti i sensi…