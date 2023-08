Lite fuori da un locale a Cagliari: uomo ucciso con una coltellata al petto

Blitz dice

Mentre torna la lotteria degli scontrini, parallelamente ce n’è un’altra di lotteria, sempre degli scontrini, più vera, più reale e più da gioco d’azzardo. Come funziona? Basta andare a pranzo o cena fuori, anche al bar o in un panificio, ordinare, mangiare, comprare e poi quando arriva lo scontrino ecco il vero rischio: non sapere […]