Madonna piange sangue a Trevignano: ecco la Medjugorje italiana, preparate i pullman

A Trevignano, piccolo borgo sul lago di Bracciano, una statuina della Madonna piange sangue. O almeno così raccontano i fedeli che ogni 3 del mese si radunano in preghiera in attesa del miracolo. D’altronde la statuina della Madonna che piange sangue è un classico italiano e non solo. Tutto, raccontano i fedeli, avviene più o meno da 5 anni. E anche a Trevignano, un po’ come a Medjugorje, c’è una veggente. Questa volta si tratta di una ex imprenditrice ora invece candidata nel nuovo ruolo di possibile santa. La veggente, ogni 3 del mese, si avvicina alla statua e trascrive quello che le direbbe la Madonna. Quindi andando con ordine: una statuina piange sangue, una veggente ex imprenditrice si avvicina alla Madonna e trascrive in una sorta di fase mistica quel che le dice la statuina. E tutto questo viene preso seriamente. Ovviamente la veggente è già stata intervistata in televisione.

Madonna piange sangue: Trevignano come Medjugorje?

Insomma: abbiamo tutti gli elementi per aumentare, e non di poco, il flusso turistico in zona. Più o meno come avvenne per qualche tempo a Civitavecchia (dove poi si scoprì che il sangue che scendeva dagli occhi della Madonna era in realtà sangue umano maschile). A breve comunque con ogni probabilità fioccheranno bancarelle, marketing, donazioni, negozietti e chissà che altro. Riuscirà la statuina della Madonna di Trevignano a fare concorrenza a Medjugorje? Preparate pullman e parcheggi.

