Maestra minacciata con coltello da alunno di 8 anni in una scuola elementare di Piacenza

Blitz dice

Perché in Occidente, soprattutto se non addirittura soltanto nelle democrazie liberali occidentali, persone che si sentono investite e portatrici dei valori di giustizia e umanità vanno in piazza per tifare o comunque giustificare coloro che sono pronti a scannarli, se maschi, o velarle se donne? Perché un giovane o un docente o un cittadino o […]