Malato per il lavoro, buono e sano per andare allo stadio: giudice sentenzia

Malato per il lavoro ma sano e buono per andare allo stadio, nello specifico per andare a vedere la partita Fiorentina-Juventus. Il giudice del lavoro di Arezzo infatti ha respinto il ricorso di una ditta e ha ordinato la riassunzione del tifoso viola licenziato dopo essere stato sorpreso, mentre era in malattia, sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze in occasione della partita Fiorentina-Juve del 22 maggio scorso. A riportare la storia il Corriere di Arezzo.

Malato per il lavoro, buono per lo stadio

Il lavoratore, che risiede nel Valdarno aretino ed è dipendente di un’azienda della zona, aveva presentato un certificato di alcuni giorni per sciatalgia. Malattia che, secondo il giudice, non obbliga il dipendente a rimanere a casa in attesa di un’eventuale visita fiscale. Altrimenti, argomenta il magistrato, sarebbe una indebita limitazione della libertà personale, possibile solo per un provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha dunque giudicato illegittimo il licenziamento e condannato l’azienda al pagamento delle spese di causa. Per la cronaca la partita si concluse 2-0 per la Fiorentina, con gol di Duncan e Nico Gonzales. Una sentenza insomma che crea un precedente visto che a seconda del tipo di malattia, non c’è l’obbligo di visita fiscale…

