Malore improvviso mentre guarda un video, muore a 15 anni per un aneurisma cerebrale

E’ morta a 15 anni, stroncata da un malore improvviso. La ragazzina si chiamava Anna Maione, è stata colpita da un aneurisma cerebrale che l’ha uccisa in pochi istanti. Inutile la corsa in ospedale, i medici del Bambino Gesù non hanno potuto salvarla.

Ad avvertire i genitori è stata la sorella più piccola, con cui stava guardando un video in cameretta. La 15enne, studentessa presso il Liceo scientifico Ramadu di Cisterna, era una piccola promessa del volley. Giocava con l’Asd Pianeta Volley di Aprilia: la sua ultima partita l’ aveva disputata solo due giorni prima.

Morta a 15 anni, l’addio del papà

“Il mio angelo non c’è più – non si dà pace il padre, carabiniere in servizio come esperto informatico presso il comando generale dell’Arma di Roma -. Il giorno dopo il ricovero in ospedale è volata tra le braccia del Signore, la nostra Annina, il nostro orgoglio, è stata strappata alla vita così giovane”.

