Maltempo in arrivo: freddo, neve e violenti temporali previsti già nel weekend

Torna il maltempo sull’Italia con violenti temporali, temperature vicine allo zero e neve. La pausa di questi giorni non durerà molto. Al nord si sta muovendo una delle figure meteorologiche più importanti per l’inverno europeo.

Freddo, temporali e neve

Come spiega Antonio Sanò, direttore de IlMeteo.it, fino a giovedì 16 vivremo una fase di tempo più stabile, “grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e valori termici di nuovo oltre la media del periodo. In particolare sulle regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori sono attese punte massime di temperature sopra i 20-22°C; seppur in ritardo di qualche giorno, spazio dunque alla classica Estate di San Martino”.

Lo scenario cambierà a partire da venerdì 17 novembre, quando l’alta pressione puntarà verso Nord, innescando così la discesa di masse d’aria fredda verso il nostro Paese.

Maltempo in arrivo nel weekend, ecco dove

Le correnti fredde potrebbero favorire anche un deciso peggioramento delle condizioni meteo soprattutto del versante adriatico e delle regioni del Sud con l’arrivo di forti piogge, qualche temporale e nevicata sui comparti appenninici. Diversa la situazione meteorologica per il Nord Italia. Al Settentrione il meteo potrebbe essere disturbato solo sull’area del Nordest, mentre il fenomeno dominante sarebbe il freddo notturno caratterizzato da temperature anche prossime allo zero pure a carico dei comparti pianeggianti.

