Maltempo, mercoledì scuole chiuse a Bologna, Rimini, Pesaro e Fano

Mercoledì, a causa del maltempo che in queste ore sta colpendo soprattutto il Centro-Nord Italia, le scuole resteranno chiuse a Bologna e Rimini. Ma non solo.

Maltempo, scuole chiuse anche a Pesaro e Fano

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche a Pesaro e Fano, oltre che a Senigallia e nei Comuni dell’hinterland senigalliese, a causa dell’allerta meteo arancione che proseguirà sempre per “criticità idrogeologica e idraulica” in gran parte delle Marche. Anche ad Urbino, dove le lezioni sono state sospese nella giornata di oggi, si starebbe valutando lo stesso provvedimento; intanto l’Università di Urbino ha sospeso per domani le lezioni in presenza, che dunque potranno essere tenute solo in modalità online. Nel pomeriggio sono arrivate le decisioni dei sindaci Massimo Seri (Fano) e Matteo Ricci di prorogare la misura. “Le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse anche domani, 17 maggio 2023. – ha annunciato Ricci in un video diffuso al termine della riunione del Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica – Le previsioni sono negative, con allerta arancione e possibili precipitazioni nella notte e in mattinata”.

Forse dovresti anche sapere che…