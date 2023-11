Maltempo in Toscana, 40mila famiglie senza elettricità

Sono stati finora oltre mille gli interventi a causa del maltempo a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, province di Pisa e Livorno. Lo rende noto il governatore toscano Eugenio Giani. Enel, spiega inotre, “sta intervenendo sulle circa 40.000 utenze ancora senza corrente anche con gruppi elettrogeni”. Riguardo agli ospedali allagati “risolti i problemi di accesso all’ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al Pronto Soccorso di Prato”.

In 40mila senza luce in Toscana, le zone più colpite

Da quanto si apprende la mancanza di energia elettrica riguardo aree sparse in più province: in Lunigiana (Massa Carrara) a Tresana, Zeri, Villafranca: nella Mediavalle Lucchese a Borgo a Mozzano e Gallicano, nell’area pisana a Casciana Terme Lari, Santa Maria a Monte, San Miniato; nell’Empolese ( Firenze); nel Pratese zona di Montemurlo e in Mugello a Vaglia.