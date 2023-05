Mamma salva il figlio di 3 anni dall’alluvione a Cesena: “Gli ho fatto credere che era un gioco”

Il racconto di una mamma, che è riuscita a mettere in salvo il figlio di 3 anni dalla furia dell’acqua del fiume Savio a Cesena esondato nei giorni scorsi a causa dell’alluvione: “Per fortuna sono riuscita a tranquillizzarlo facendogli credere che era tutto un gioco”.

Mamma mette in salvo il figlio dall’alluvione a Cesena

A Cesena a causa del maltempo è esondato il fiume Savio lo scorso 17 maggio, rompendo gli argini nel centro cittadino, con l’acqua che è arrivata praticamente ovunque, sommergendo strade e abitazioni. Tra queste c’era una mamma che, intervenendo alla trasmissione Pomeriggio Cinque, ha spiegato cosa è successo in quei momenti concitati in cui ha avuto paura di perdere suo figlio di soli 3 anni.

“La porta era bloccata: il mio compagno ha usato dei cacciaviti per riuscire a scardinarla e a farci uscire – ha continuato la donna -. Quando siamo usciti fuori, il fiume ci ha risucchiato. C’era anche molta corrente non riuscivo a nuotare con mio figlio in braccio. Soffro d’asma e avevo paura di non potercela fare. Allora sono tornata indietro, sugli scalini, e ho lanciato un urlo disumano. Per fortuna sono riuscita a tranquillizzare mio figlio facendogli credere che è tutto un gioco”.

Ad aiutarla un cuoco

La mamma aveva paura che la furia dell’acqua le portasse via suo figlio o che il piccolo annegasse. “Aiuto, prendete mio figlio”, ha cominciato ad un urlare appena fuori il portone di casa. Ad aiutarla è stato un cuoco che si trovava nelle vicinanze: “Quando ho visto il ragazzo che ci ha salvato sapevo che ci avrebbe salvato perché è molto alto – ha detto -, vorrei incontrarlo per abbracciarlo e ringraziarlo”.