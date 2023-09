Barista molestata a Mantova da un cliente, che ha approfittato del fatto che il locale fosse vuoto a fine servizio. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa nella città lombarda. La donna è rimasta in balia dell’uomo, un 25enne, pochissimi, lunghi, minuti.

Le sue urla hanno però catturato l’attenzione di un passante, che ha avvertito i carabinieri, i quali sono intervenuti scongiurando quella che sarebbe potuta diventare una violenza sessuale. Come si legge su Il Giorno, “l’uomo avrebbe avvicinato la vittima approfittando dell’assenza di avventori, costringendola a subire dapprima molestie e a seguire palpeggiamenti e sfregamenti in zone intime”.

L’immediato intervento dei militari, giunti sul posto dopo pochissimi minuti, ha evitato che il molestatore potesse andare oltre. Il presunto autore, colto sul fatto, è stato subito bloccato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Mantova per l’accusa di “atti sessuali aggravati”. E’ stato poi portato in caserma del comando provinciale di via Chiassi e accompagnato alla casa circondariale di via Poma.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, dopo essere stata informata sui fatti, ha richiesto al gip la convalida dell’arresto del 25enne e una misura della custodia cautelare in carcere, emessa all’esito dell’interrogatorio di garanzia.