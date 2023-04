Muore soffocata da un boccone di mozzarella. Aveva 52 anni e viveva in via Trento a Pastena (Salerno). Il marito, non sapendo come intervenire, ha immediatamente allertato i soccorsi sanitari. La donna però non ce l’ha fatta: i soccorsi, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La donna si trovava a letto perché aveva subito un’operazione. Il fatto è accaduto in via Trento a Pastena (Salerno).

I precedenti

E non è la prima volta che accade una cosa del genere. Lo scorso novembre, a Cetara sempre in provincia di Salerno, è avvenuta una morte identica. La vittima, in questo caso era un uomo di 61 anni. A Casoria, nel marzo del 2022 un uomo di 58 anni è morto soffocato da un boccone di mozzarella durante una festa di laurea. Sotto shock i presenti al party che hanno tentato una manovra per rianimare il 58enne senza riuscire a disostruire le vie respiratorie.

