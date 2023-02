Una coppia di Padova è stata insieme per 20 anni, dieci da fidanzati e altrettanti di matrimonio. Marito e moglie hanno poi deciso di lascarsi per una serie di problemi tra cui “l’assenza totale di rapporti sessuali”. Il matrimonio civile è stato sciolto e il tribunale ha stabilito che l’ex marito debba versare 750 euro al mese all’ex consorte come mantenimento.

La notizia la racconta Il Gazzettino: l’uomo ha fatto appello contro il provvedimento che è stato annullato dal secondo grado di giudizio. Secondo i giudici la precedente sentenza andava annullata per via del fatto che nel frattempo la donna aveva intrapreso una nuova relazione stabile. La donna si è però rivolta in Cassazione che ha ripristinato l’assegno, visto che il matrimonio si è sciolto per “inconsumazione” e che la nuova storia d’amore è a distanza. La donna, come detto è infatti a Padova. Il nuovo compagno si trova invece a Bologna. Non essendoci convivenza, l’ex marito è costretto a versare ancora 750 ogni mese che vanno all’ex consorte.

