Meteo fine settimana, il tempo sarà bello e farà caldo. Non come in Spagna a Siviglia dove si sono registrati, ad aprile, 38 gradi. Dodici in più rispetto alla media stagionale. Da noi arriverà solo un po’ di questo caldo con temperature che in Sicilia e Sardegna raggiungeranno picchi di 32 gradi.

Meteo fine settimana, sole su tutta l’Italia: da domenica tornerà la pioggia

In Italia, tra oggi, giovedì 27 aprile, e sabato 29 sarà bello e soleggiato un po’ ovunque. Ma già da sabato, il tempo al Nord cambierà. Al Nord-Ovest infatti, da domenica 30 Aprile arriverà tanta pioggia per almeno 2 giorni. Pioverà dal Piemonte alla Lombardia, dalla Valle d’Aosta alla Liguria. Sarà acqua molto importante per i laghi, le falde idriche e la portata dei fiumi che stanno soffrendo come non mai una lunga siccità con il Lago di Garda che ha raggiunto il livello più basso dal 1953.

Le previsioni per il lungo weekend del Primo Maggio

Il lungo weekend del Primo Maggio sarà in generale soleggiato. Da domenica 30 aprile la perturbazione atlantica che raggiungerà l’Italia porterà piogge al Nord-Ovest e poi su lungo tutto il versante tirrenico Sardegna compresa. Nella giornata del Primo Maggio ci saranno delle precipitazioni intense anche verso il resto del Centro-Nord prima di spostarsi poi verso il Centro-Sud.

