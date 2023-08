Meteo, gli ultimi giorni sotto i 30 gradi: da venerdì torna il grande caldo

Le previsioni meteo ci dicono degli ultimi giorni prima del grande caldo: estate mediterranea con temperature gradevoli prima e anticiclone nordafricano poi. La settimana sarà divisa in due e torneremo a soffrire il caldo dopo San Lorenzo, con picchi di 36-37 gradi anche a Firenze e Roma. A spiegarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ILMeteo.it.

Con Estate Mediterranea si intende il meteo del secolo scorso quando dominava l’Anticiclone delle Azzorre senza eccessi e le temperature massime arrivavano al più a 32-33 gradi. Di contro l’espansione, sempre più frequente con il cambiamento climatico, dell’Anticiclone Nordafricano riporterà il ”Cammello” in Italia dal weekend, ovvero l’espansione verso Nord dell’alta pressione subtropicale, che trascina con sé l’aria calda del Sahara.

Caldo: il meteo per i prossimi giorni

Nel dettaglio, oggi il cielo sarà sereno, solo a tratti velato per il rapido passaggio di cirri, nubi alte e sottili; le temperature massime al più raggiungeranno 32°C in Sicilia, 30°C a Firenze, Napoli e Roma e 29°C a Bologna. All’alba ha fatto fresco con minime che sono scese fino a 12-13°C in Pianura Padana. Il vento che, dopo aver favorito incendi diffusi in Sardegna, tenderà ad attenuarsi decisamente salvo residui refoli su Puglia e regioni ioniche.

Mercoledì 9 agosto sarà una giornata molto simile, ancora serena e gradevole dal punto di vista termico, con qualche nuvola pomeridiana in più solo sulle Alpi orientali (non esclusi brevi rovesci di calore) e vento debole ovunque.

Il ritorno del caldo

Da San Lorenzo in poi, invece, avremo lo stesso cielo, sereno o poco nuvoloso, avremo gli stessi venti, deboli o al più moderati, ma cambieranno le temperature minime e quelle massime che inizieranno a salire in modo significativo. Nel prossimo weekend, e per almeno una settimana, tornerà l’Anticiclone Nordafricano: punte di 36-37°C al Centro Italia a salire, ma anche in Sardegna, Sicilia e parte del Sud. Al Nord le massime raggiungeranno 34 gradi, ma l’umidità ci farà soffrire. Le temperature percepite saliranno fino a 40 e andremo verso un Ferragosto molto umido e molto caldo.

