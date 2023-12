Meteo delle prossime ore. Arriva il freddo con temperature anche inferiori alla norma. E’ in arrivo una perturbazione atlantica che porta gelate mattutine e qualche fiocco a quote di pianura sul Nord Italia. Questo lo scenario che troveremo da qui all’Immacolata, giorno in cui sul Mediterraneo Centrale si potrà sviluppare un nuovo ciclone che porterà vento e freddo.

Già da oggi, lunedì 4 dicembre, la nuvolosità tenderà ad aumentare sul Centro-Nord, con precipitazioni fin dal mattino su Liguria e Piemonte. Piogge che saranno in estensione nel giorno fino a raggiungere tutto il Nord ed anche la Toscana e la Sardegna. In Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale assisteremo anche a locali nevicate. interessate dal fenomeno potranno essere anche Milano e Torino.

Martedì invece, la perturbazione porterà piogge su Nord-Est e Centro-Sud. A metà settimana avremo un miglioramento solo temporaneo: già da venerdì 8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, arriverà infatti una nuova perturbazione.

Il meteo di lunedì 4 dicembre

Oggi lunedì 4 dicembre, le nubi saranno in aumento al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Prime precipitazioni piuttosto deboli al mattino su Piemonte e Liguria, rischio neve sulla bassa Pianura Padana. Nel pomeriggio fenomeni più diffusi che resteranno tuttavia deboli al Nord-Ovest, Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana. Rischio neve a bassa quota anche sulla pianura fra Piemonte e Lombardia. Piogge isolate anche sulla Sardegna nord-occidentale e nuvole in aumento anche sul resto del Centro.

Pioverà verso sera su Toscana e dell’Emilia Romagna e nei settori nord di Umbria e Marche. Temperature in calo, eccetto le massime in Sardegna. I valori saranno sotto la media soprattutto al Nord-ovest con le massime resteranno in generale sotto i 5 gradi.

Il meteo di martedì 5 dicembre

Domani, martedì 5 dicembre, la perturbazione coinvolgerà il Nord-Est e gran parte del Centro-Sud. Potrà nevicare a bassa quota su Alpi e Prealpi orientali e fino in pianura. Neve anche nella prima parte del giorno su Lombardia ed Emilia occidentale. Piogge sul resto del Nord-Est.

Al Centro-Sud pioverà e si correrà il rischio che scoppi anche qualche temporale. I fenomeni saranno scarsi su Abruzzo, Molise, baso adriatico e settore ionico. Le temperature saranno in generale rialzo con valori che però al Nord restano sotto la media.

Il meteo mercoledì 6 e giovedì 7

Tra mercoledì e giovedì, sull’Italia affluiranno correnti più fredde dal nord Europa che porteranno qualche nota instabile sulle regioni adriatiche ed all’estremo Sud. Avremo una nuova diminuzione delle temperature e torneranno le gelate, specialmente di notte e al primo mattino sulle pianure del Nord ed anche al Centro.

Il ciclone dell’Immacolata

Che tempo farà all’Immacolata? Sul Mediterraneo centrale, secondo i modelli previsionali, è previsto un nuovo ciclone. Se la tendenza sarà confermata c’è il rischio di una forte ondata di maltempo da Nord a Sud con fenomeni intensi e venti tempestosi.

Ci sarà ancora neve in Valpadana fino a bassa quota. A partire da domenica 10 il maltempo dovrebbe lasciare gradualmente la Penisola.

Forse dovresti anche sapere che…