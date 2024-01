Meteo prossimi giorni, inverno già finito: sole e primavera un po’ ovunque

Il meteo per i prossimi giorni? L’anticiclone Zeus, cari italiani, spazzerà via l’inverno. Nelle prossime ore, raccontano gli esperti, più o meno ovunque arriverà un bel sole primaverile. Un maestoso anticiclone nordafricano, per l’appunto Zeus, nei prossimi giorni quindi ci regalerà un anticipo di primavera. Probabilmente come sta accadendo un po’ con tutti gli ultimi mesi anche questo gennaio passerà alla storia il gennaio più caldo di sempre.

Quanto durerà?

Questo scenario, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, persisterà per gran parte della settimana: registreremo infatti un’assenza pressoché totale di precipitazioni e, soprattutto, un caldo fuori stagione. La giornata più calda sarà molto probabilmente giovedì 25 gennaio, con punte massime fin verso i 20°C in particolare al Centro Sud (lato tirrenico) e sulle due Isole Maggiori, ma registreremo valori piuttosto miti anche sul resto del Paese, di certo tutt’altro che invernali. Per esempio lo zero termico sulle Alpi di Nord Ovest lo troveremo solamente oltre i 3500/4000 metri, una follia in questo periodo dell’anno. Questa stasi atmosferica non sembrerebbe cambiare nemmeno per i “giorni della merla” (29-30-31 gennaio), tradizionalmente i più freddi dell’inverno.

Meteo prossimi giorni, le previsioni per il weekend

Tra venerdì e l’intero weekend, spiegano gli esperti, “il panorama meteorologico si presenterà particolarmente mite e stabile sulla maggior parte del Paese, in modo più accentuato sulle regioni meridionali e su gran parte del Centro. In Sicilia, addirittura, si attendono picchi di oltre 20°C, mentre in molte zone del Centro i termometri saliranno fino a 17/18°C”.