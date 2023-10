Meteo della settimana. Il protagonista assoluto sarà il caldo anomalo con temperature estive sopra la media del periodo. Caldo che interesserà sia il Nord, sia il Sud. Possiamo parlare di “Ottobrata italiana” favorita dall’anticiclone africano che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni.

Meteo della settimana: caldo anomalo e qualche pioggia

Oggi, lunedì 2 ottobre, sono attesi picchi di caldo fino a 32-33 gradi e in generale che dureranno almeno per parte della settimana. Si toccheranno picchi di 32-33°C sulla Valle Padana, sulle due Isole Maggiori e su Toscana e Lazio, dove avremo giornate pienamente estive, specialmente in città come Roma e Firenze. Si tratta di valori quasi da record per l’inizio di Ottobre: in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23°C.

Al Nord sono attese velature anche estese in transito da ovest e cielo generalmente sereno su tutte le regioni del Centro, con modeste velature serali anche su Toscana e Marche.

Domani, martedì 3 ottobre, qualche nube sarà presente su Liguria e settore alpino con qualche occasionale piovasco. Al Centro e al Sud tempo sereno o poco velato.

Mercoledì 4 ottobre, al Nord sono attese piogge isolate su Veneto e Friuli-Venezia. Precipitazioni locali fino al tardo pomeriggio anche su Liguria, Lombardia ed est Emilia-Romagna e qualche pioggia su Alpi piemontesi. Il tempo sarà poi in miglioramento già a partire dal pomeriggio. Stabile e maggiormente soleggiato su isole maggiori e al Centro-Sud.

Giovedì 5 ottobre è prevista qualche nube e piovasco su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e settore alpino orientale con deboli e brevi piovaschi. Anche giovedì la situazione migliorerà nel pomeriggio con schiarite anche ampie.

Venerdì 6 ottobre, al Nord è prevista una nuvolosità estesa fino a metà giornata. Parzialmente nuvoloso sul resto d’Italia con qualche occasionale e breve piovasco possibile durante le ore centrali sui rilievi della Sicilia e Calabria, sulla Basilicata, su aree interne e appenniniche di Campania, Molise e Puglia e su appennino abruzzese e laziale.

Sabato 8 ottobre, infine, ci saranno locali e brevi piovaschi possibili durante le ore centrali su est Sicilia e Calabria. Il tempo stabile e cielo prevalentemente sereno sul resto d’Italia.

Cos’è l'”ottobrata italiana”

Ecco servita l'”ottobrata italiana“, un periodo di estrema stabilità atmosferica, caratterizzato da temperature tutt’altro che autunnali. Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di Ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di Giovedì e di Domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per l’appunto, “ottobrata”) e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze. Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione.

Dal punto di vista meteorologico l’ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di Ottobre, durante il quale l’alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Per una svolta autunnale dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese.

