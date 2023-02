Il meteo nel weekend. Sull’Italia torna il freddo e non si escludono fenomeni come il graupel o la neve tonda che sul Centro-Nord potrebbe cadere anche in pianura. Il rialzo delle temperature di queste ore, tra poco sarà solo un ricordo. L’inverno non è ancora terminato. Dopo una sosta dal freddo infatti, nel weekend, l’aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà contro il gelo russo. Lo scontro provocherà una perturbazione prevista per domenica 26 febbraio.

Le temperature sopra la media stagionale lasceranno spazio ad una massa d’aria gelida di estrazione artico-continentale che causerà un netto crollo termico. In seguito alla formazione di un minimo depressionario sull’alto Tirreno arriverà la pioggia, temporali e nevicate a quote basse e a tratti in pianura al Nord e parte del Centro.

Meteo weekend, previsti fenomeni come graupel o neve tonda: cosa sono

Non si escludono fenomeni come graupel o neve tonda, ossia una precipitazione solida che ha una densità granulosa e morbida. Scambiata spesso per grandine, è qualcosa che nella maggior parte dei casi si verifica durante un temporale invernale o ad inizio primavera. La sua origine è quella di un fiocco di neve che, attraversando strati più caldi dell’atmosfera, non si scioglie trasformandosi in questa forma particolare.

Il meteo domenica 26 feebbraio

Entro la sera di domenica la neve potrebbe raggiungere le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia, le pedemontane dell’Emilia Romagna. Oltre i 100-200 metri nevicherà anche sulle colline toscane. In serata prevista neve anche sulla costa ligure centrale. Neve o pioggia mista a neve potrebbe cadere anche su Genova. Piogge, rovesci e locali temporali al Centrosud, precipitazioni nevose a tratti abbondanti sull‘Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali. Neve in genere dai 300-800 metri tra Toscana, Umbria e Marche. Sul Lazio e Abruzzo neve dagli 800-1000 metri, a quote superiori al Meridione.

Meteo lunedì 27 febbraio

Attese nevicate a tratti fino a quote di pianura su Piemonte, Liguria interna, Lombardia ed Emilia. Probabile neve anche sulla costa ligure. Bufere di neve sull’Appennino Tosco-Emiliano. Al Centro nevcherà solo in montagna. Sul Nordest pioggia a tratti mista a neve. Neve prevista su Torino, Alessandria, Parma, Pavia e cumuli importanti a Cuneo. Precipitazioni nevose anche su Milano, Bergamo e con molta probabilità Genova.

Forse dovresti anche sapere che…