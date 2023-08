Un tentato furto è stato sventato da una coppia di domestici nella lussuosa abitazione della famiglia Furstenberg Borromeo, in pieno centro a Milano. È accaduto ieri mattina intorno alle 8 in piazza Sant’Ambrogio, ma si è appreso oggi quando l’arresto è andato in convalida.

Milano, tentativo di furto alla Maison Furstenberg-Borromeo

L’arrestato, un cittadino marocchino, è stato sorpreso in una stanza con dei sacchi pieni di oggetti e preziosi, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro. Secondo le indagini dei Carabinieri era entrato da una finestra effettivamente lasciata aperta dai due domestici che stavano facendo le pulizie. Uno dei proprietari, Antonius Hugo Prinz zu Furstenberg, di 38 anni, è stato avvisato telefonicamente dai militari dato che si trovava in ferie con la consorte, Matilde Borromeo Arese Taverna.