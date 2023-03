Un militare in pensione della Guardia di Finanza di 65 anni ha ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco la moglie, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell’abitazione della coppia in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese. A dare l’allarme ai carabinieri, che si trovano sul posto, sono stati alcuni vicini di casa.

Militare in pensione uccide la moglie e poi si toglie la vita: le prime indagini

Nell’appartamento della coppia in via Casani, all’ingresso del paese, sono in corso i rilievi del comando provinciale dell’Arma specializzato in investigazioni scientifiche. Sul posto si trova anche il procuratore di Patti Angelo Cavallo, che sta coordinando le indagini. Secondo le prime testimonianze raccolte tra i vicini di casa i litigi tra i due coniugi, genitori di due figlie, sarebbero stati frequenti.