Si molesta una donna con la scusa provare la propria virilità. Non è uno scherzo, perché i carabinieri hanno arrestato un 21enne a Milano per violenza sessuale. La vittima è una donna di 36 anni. L’episodio risale alla notte scorsa quando i militari, impegnati nei controlli del venerdì sera nelle zone della movida, sono stati avvicinati in via Lazzaretto dalla donna che ha riferito di essere stata ripetutamente molestata mentre stava trascorrendo la serata con tre amici, da un uomo che era poi scappato. I militari, seguendo le indicazioni dei ragazzi, hanno rintracciato e identificato l’uomo, un etiope di 21 anni, che avevano controllato poco prima sempre ieri sera. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

Molestare una donna con la scusa: “Ho provato la mia virilità”

L’etiope si è opposto alla perquisizione dei militari dicendo di non voler essere toccato da altri uomini. Poi ha detto di aver dato prova della propria virilità pur sapendo della presenza di numerose pattuglie di Carabinieri in zona. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e condotto a San Vittore. Se ancora nel 2023 si molesta una donna con la scusa provare la propria virilità vuol dire che la strada da percorrere è ancora molto lunga..

Forse dovresti anche sapere che…