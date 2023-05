Morta a 35 anni Maria Miceli, ballerina e attrice di trasmissioni Rai e Mediaset

E’ morta Maria Miceli, 35 anni, ballerina, coreografa e modella. La giovane è deceduta dopo una lunga malattia. Nata a Milano e residente a Manerbio, in provincia di Brescia, è stato proprio lì che si sono tenuti i suoi funerali, con amici, familiari e colleghi che le hanno reso omaggio.

Morta Maria Miceli, ballerina di programmi tv e teatro

Ha collaborato con Rai, Mediaset e Sky, partecipando a numerosi programmi di successo. Molti la ricorderanno per la sua partecipazione nella sitcom “Camera Café” e per il suo ruolo da protagonista nel videoclip del brano “Grande amore” de Il Volo. Nel 2020, ha anche partecipato al programma “I soliti ignoti” su Rai 1.

Dal 2013 si era esibita su palcoscenici di tutto il mondo. “Con la mia danza voglio sensibilizzare sia al rispetto per la natura, che a quello per la malattia – aveva detto – ma ho un obiettivo più grande: far sì che chiunque assisti a un mio spettacolo torni a casa con una magia dentro. Sono le emozioni le protagoniste di ciò che porto in scena”.

L’ultimo post social

Laureata sia in Lettere antiche che in Archeologia e Culture del mondo antico sul suo sito web, si descriveva come una persona in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove scoperte e sfide. Nell’ultimo post sui suoi account social, pubblicato il 30 aprile, ha condiviso una citazione che recitava: “Love is the bridge between you and everything” (“L’amore è il ponte tra te e tutto”), tratta da una poesia di Jalal ad-din Rumi, famoso poeta mistico persiano.

