Morta a 58 anni Gabriella Fabbrocini, la dottoressa che curava gratis i migranti

Oggi la tragica notizia che ha scosso tutti a Napoli: Gabriella Fabbrocini, 58 anni, docente di Dermatologia all’Università di Napoli Federico II, è morta. Aveva uno di quei tumori per i quali si usa la definizione di male incurabile ma lei aveva continuato a lavorare fino alla fine, tenendo per sè il segreto della malattia.

Morta Gabriella Fabbrocini, curava migranti gratis

In queste ore in cui prevale la commozione, mentre si moltiplicano gli attestati di cordoglio, emerge un tratto caratterizzante della vita e dell’umanità di Fabbrocini. Sempre attenta agli ultimi. Che aveva addirittura voluto l’apertura, presso la Clinica dermatologica dell’Università, di un ambulatorio per migranti, anche per quelli senza permessi di soggiorno.

Nei giorni in cui si cavilla se i migranti di Crotone potevano essere salvati e chi doveva farlo, sono inequivocabili le parole della Fabbrocini in occasione della presentazione dell’iniziativa. “Il diritto alla vita ed alla salute è imprescindibile e deve essere garantito indipendentemente dal colore della pelle e dallo status delle persone, siano residenti o migranti, turisti o rifugiati politici”.

L’impegno suo e della sua squadra di collaboratori era quello di “costruire una forte rete di solidarietà, coinvolgendo tutte le professionalità necessarie a superare le barriere linguistiche, culturali, burocratiche per costruire un ponte della solidarietà nella salute pubblica”. E, a scanso di equivoci, il suo monito: “Il paziente straniero non è infettivo, sono le condizioni in cui arriva o in cui è costretto a vivere che lo fanno ammalare”.

Il cordoglio

“La morte ci ha portato via l’immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile”, spiega il professor Giuseppe Monfrecola, presidente SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse. Gabriella Fabbrocini era “una persona piena di vita, che non si è mai arresa davanti a nulla. Ha affrontato quest’ultima battaglia a testa alta, restando sempre al fianco dei suoi pazienti e senza mai far mancare il suo sorriso”.

