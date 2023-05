Una ragazza di 25 anni è morta mentre faceva jogging nel parco di Tor Tre Teste a Roma. La giovane è stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.

Immediati i soccorsi dei frequentatori del parco, tante persone che come lei stavano facendo esercizio fisico. La situazione nonostante l’arrivo degli operatori dell’Ares 118 è apparsa subito critica, ed è infine precipitata nonostante i disperati tentativi di rianimazione durati quasi 40 minuti.

Morta ragazza nel Parco di Tor Tre Teste a Roma

La 25enne stava correndo nella parte di parco di fronte via Viscogliosi, tra le case di via Gadola e via Roberto Lepetit, una porzione di parco sufficientemente a vista per essere fortunatamente notata dalle persone che hanno chiamato subito i soccorsi. Un allarme raccolto in pochi minuti con gli operatori che hanno subito praticato alla ragazza tutte le manovre di rianimazione e hanno cercato per 40 minuti di tenerla in vita.

Nonostante sia stata accertata la causa di morte naturale, la sua salma è stata trasferita in un nosocomio per eseguire unicamente una serie di accertamenti esterni. Sul posto insieme ai sanitari del 118, i carabinieri che hanno eseguito i rilievi in attesa dell’Autorità giudiziaria.

