Moto si schianta contro un’auto e prende fuoco, morto ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto la notte scorsa per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Bisceglie, alla periferia di Milano. Il ragazzo era in moto ed è finito, per cause ancora da accertare, contro un’auto. Dopo l’impatto la moto ha preso fuoco. Il giovane è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano dove alcune ore dopo è morto. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.