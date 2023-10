Un giovane arbitro è morto a Fabriano (provincia di Ancona) precipitando dal balcone di un condominio di piazzale Roma. Nabil Dahou, 27 anni e di origini magrebine, domenica 22 ottobre è stato trovato senza vita in strada dopo essere precipitato dal balcone.

Il primo ha chiamare i soccorsi è stato un vicino dopo che ha trovato il corpo del 27enne sul selciato del condominio, intorno alle 7. All’arrivo del personale del 118, il giovane era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno ricostruito la dinamica.

Nabil Dahou, arbitro 27enne cade dal balcone: tra le ipotesi quella del gesto volontario

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella del gesto volontario. Non sono stati però trovati biglietti o messaggi d’addio e quindi potrebbe essersi trattato di un tragico incidente. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza né in casa effrazioni.

Chi conosce bene Nabil è sconcertato. Il 27enne avrebbe dovuto arbitrare il match tra Civitanovese e Montegranaro valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza. La partita ora è stato rinviato per lutto a data da destinarsi.

Nabil Dahou morto cadendo dal balcone, il commento della Figc Marche

Ieri, il giovane arbitro avrebbe dovuto fare il guardalinee in Montegranaro-Civitanovese. Appresa la drammatica notizia, la Figc regionale ha optato per il rinvio della partita. “In questo momento non me la sento di dire niente” ha commentato il presidente della sezione Aia Marche Gustavo Malascorta, vicepresidente vicario della Figc Marche ed ex presidente regionale degli arbitri. “Era un ragazzo solare” ha aggiunto Malascorta, “un giovane molto preparato e che sembrava sempre felice e sereno. Partecipava con continuità alle attività associative dell’Aia, ai ritiri, ai raduni. Viveva a Fabriano ma era associato alla sezione Aia di Jesi”.

