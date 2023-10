Violenza, la scorsa notte, al pronto soccorso del Cto di Napoli: durante le procedure di triage per una donna, un uomo ha aggredito due guardie giurate (5 giorni di prognosi per entrambe) e un’infermiera (5 giorni di prognosi); sputi in faccia ad una seconda infermiera.

Non solo, è stata danneggiata anche la porta del pronto soccorso. Sono stati i carabinieri della stazione di Capodimonte ad intervenire.

L’uomo non è stato ancora identificato. Indagini in corso per ricostruire dinamica, motivazioni ed identificare il responsabile.