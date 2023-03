Neonata in crisi di astinenza da cocaina dopo il primo vagito

Una neonata è andata in crisi da astinenza di cocaina dopo aver emesso il suo primo vagito. È quanto avvenuto nelle scorse ore nell’ospedale di Galatina (Lecce) dopo un parto cesareo. La piccolina piangeva a dirotto e non accennava a fermarsi. Appena nata, infatti, ha manifestato i tipici sintomi che i medici solitamente sospettano possano essere legati a una crisi legata a sostanze stupefacenti.

Lecce, neonata in crisi di astinenza da cocaina

Mamma e figlia sono stati subito effettuati accertamenti che hanno confermato il terribile sospetto: la neonata era nata in astinenza da cocaina. È stata subito trasferita presso l’Unita di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è in cura già da qualche giorno e fortunatamente ora sta bene.

Ora la neonata potrebbe finire in un istituto di Ostuni specializzato per l’accoglienza di minori. Il padre sarebbe rimasto all’oscuro di tutto. Probabilmente non sapeva neppure che la moglie avesse fatto uso di cocaina mentre lei avrebbe negato in un primo momento di aver consumato la droga nel periodo in cui era rimasta incinta.

Aperta una inchiesta

La versione della donna, che ha altri due figli più grandi, è stata smentita dalle analisi di laboratorio che hanno accertato la presenza di cocaina nel suo organismo e in quella della bimba. Secondo quanto previsto dal protocollo, dopo la nascita della bambina e il risultato degli accertamenti clinici, è scattata un’inchiesta. E i genitori sono stati ascoltati. Del caso è stato informato il Tribunale per i minori. E nel mentre la neonata potrebbe essere affidata alla comunità.

