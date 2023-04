Un neonato di 15 gioni è morto a Sora, provincia di Frosinone. Sarà ora l’esame del medico legale a stabilire le cause del decesso del neonato.

Neonato di 15 gioni morto a Sora

Il neonato è stato trovato morto nella culla la mattina di oggi, mercoledì 19 aprile, all’alba dalla madre, nella loro abitazione. È stata la donna a dare l’allarme al 118, intervenuto con un’ambulanza dal vicino ospedale insieme ad una pattuglia dei Carabinieri.

Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. La salma è presso la camera mortuaria dell’ospedale SS trinità a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino. Sul corpo verrà eseguito l’esame autoptico per stabilire l’esatta causa del decesso.

Le parole del sindaco Luca Di Stefano

In seguito alla diffusione della tragica notizia, il sindaco Luca Di Stefano ha espresso il suo cordoglio. Questo il messaggio sui suoi canali social: “Un triste risveglio, quello di questa mattina per Sora, a causa della tragedia che ha colpito una giovane coppia di nostri concittadini che hanno perso il loro bimbo di appena 15 giorni. A nome di tutta la Città e dell’Amministrazione comunale, mi unisco al dolore della famiglia ed esprimo la mia vicinanza in queste ore drammatiche”.

