Neonato muore in ospedale a poche ore dal parto. È successo domenica verso mezzogiorno. Il piccolo era pronto a tornare a casa dopo il parto avvenuto in ospedale a Ravenna. Il bimbo era nato dopo un decorso regolare e con parto naturale da madre giovane e in buona salute ed era venuto alla luce in apparenti buone condizioni fisiche. Inoltre si alimentava regolarmente dal seno.

Neonato muore in ospedale a Ravenna

La giovane mamma, ricoverata nel reparto di ostetricia da un paio di giorni, aveva dato alla lice il bambino con un parto fisiologico e senza alcuna sofferenza. Un parto talmente perfetto da rendere il madre e figlio pronti per andare a casa. Era già pronta la lettera dell’ospedale quando il padre si è accorto che il bimbo ha esalato l’ultimo respiro. Al momento di lasciare l’ospedale, proprio sotto gli occhi dei genitori il piccolo è deceduto.

Immediati i tentativi di rianimazione da parte dello staff dell’ospedale. tentativi che sono andati avanti per più di mezz’ora, ma non c’è stato niente da fare. La procura ha aperto un fascicolo e il Pm di turno ha disposto l’autopsia ed ha dato mandato ai Carabinieri di acquisire le cartelle cliniche del bimbo.

