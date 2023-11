Niente più bambini al ristorante, la scelta di un ristoratore a Bacoli: “Colpa dei genitori”

Niente più bambini al ristorante. È la decisione di un ristoratore di Bacoli, in provincia di Napoli. La sua scelta dettata, a suo dire, dall’esasperazione: “Rompono tutto – spiega a Pomeriggio Cinque Pino Milucci, titolare dell’attività Hostari Oasi Marina -. Quando ho provato a segnalare la cosa ai genitori, loro difendevano i figli”.

Niente più bambini al ristorante

Il proprietario del ristorante “Hostaria Oasi Marina” di Bacoli ha postato un messaggio sulla pagina Facebook del locale per avvisare i clienti: “Nostro malgrado ci siamo visti costretti a non accettare più prenotazioni con bambini o ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Non ce ne vogliate, ma è colpa di tanti genitori che non sono tali”.

“Sono stato costretto a dover togliere tutti i bicchieri da vino sui tavoli, perché i bambini rompevano tutto. Si rincorrevano tra le piante ed è pericoloso. Con i genitori imperterriti, fermi, impassibili. Anzi, quando ho provato a segnalare la cosa, difendevano i figli. Con determinati genitori è difficile intervenire”, ha raccontato Milucci a Myrta Merlino.

In città però monta la protesta

A Bacoli però non tutti hanno apprezzato. E sui social monta la protesta. “Per una policy analoga, in un ristorante che gestivo in precedenza a Roma, fui subissato di minacce e offese”, ricorda Pino.

“Non possiamo immaginare di fare come negli Stati Uniti, dove alcuni ristoranti prevedono un supplemento, una sorta di multa, per i bambini indisciplinati”, aggiunge il ristoratore a Repubblica.

