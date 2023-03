Non si apre il paracadute, avvocato di Torino si schianta al suolo e muore

Non si apre il paracadute e Giampiero Pani, avvocato di 63 anni di Torino, perde la vita. E’ morto così, tragimente, durante un lancio col paracadute presso lo Sky Dream Center di Cumiana. Stava facendo dei lanci con un gruppo di amici che hanno raccontato che il suo paracadute non si è aperto a causa di un malfunzionamento. Lo schianto al suolo è stato fatale e lui è deceduto sul colpo. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione cittadina. Lascia due figli di 18 e 22 anni e la moglie Silvia Damilano, consigliera comunale di Torino Bellissima e cugina dell’ex candidato sindaco per il centrodestra Paolo Damilano.

Si schianta al suolo dopo il lancio col paracadute

Gli accertamenti, per verificare le cause del malfunzionamento, sono in corso da parte dei carabinieri. Sul corpo non è stata comunque disposta l’autopsia. Pani, 33 anni di esperienza nei lanci col paracadute, si era lanciato da un aereo Pilot da quattromila metri di quota. Come ha spiegato il direttore dello Sky Dream Center, Roberto Lomonaco: “Non si è aperto regolarmente il paracadute principale: a quel punto lui ha azionato il secondo ma ormai era troppo in basso”.

