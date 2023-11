Notte d’amore in auto e sotto la tempesta: 10mila euro di multa a due ventenni

Notte d’amore in auto e sotto la tempesta. Due ventenni, che si erano appartati in una strada di Firenze nei pressi della questura, sono stati multati per un totale di diecimila euro.

Notte d’amore in auto e sotto la tempesta. La prima ricostruzione

I due protagonisti, una donna di 23 anni del Viterbese e un 21 enne livornese, si sono beccati infatti una sanzione di 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. Tutto è accaduto la notte scorsa, mentre imperversava la tempesta, in via Bonifacio Lupi, a una manciata di metri dagli uffici di via Zara. Una volante impegnata nei controlli, intorno alle 2, si è imbattuta nell’auto posteggiata con i due a bordo, che sono stati multati.

Forse dovresti anche sapere che…