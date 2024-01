Omicidio a Rozzano (Milano): 30enne ucciso a coltellate in strada

Un uomo, di circa 30 anni, ancora da identificare con certezza, è stato ucciso a colpi d’arma da taglio stamani a Rozzano, nel Milanese. L’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe marocchino, è morto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corsico. Un uomo, nordafricano è stato portato in caserma dai carabinieri per accertamenti. Si tratta di un connazionale trovato sul posto.