Omicidio Paolo Stasi, killer era minorenne: ucciso per un debito di 5mila euro

Svolta nelle indagini sull’omicidio del 19enne Paolo Stasi, avvenuto a Francavilla Fontana (Brindisi) il 9 novembre del 2022. I carabinieri hanno arrestato tre persone, mentre altre due sono state sottoposte a obbligo di dimora. L’accusa è quella di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e futili motivi. Complessivamente sono otto le persone indagate. Tra gli arrestati c’è anche un 18enne, minorenne all’epoca dei fatti.

Omicidio Paolo Stasi, indagata anche la madre

La madre di Stasi è indagata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’avviso di garanzia è stato notificato all’alba dai carabinieri. Il movente sarebbe riconducibile a un debito di circa 5mila euro maturato nell’ambito dell’attività di spaccio. La donna sarebbe coinvolta nell’attività di spaccio che, secondo quanto accertato nei mesi scorsi dagli investigatori, avveniva all’interno dell’abitazione dove viveva col figlio.

Killer era minorenne

Sarebbe stato un giovane all’epoca dei fatti 17enne l’esecutore materiale dell’omicidio di Paolo Stasi. Sarebbe stato lui a far scendere di casa con una scusa Stasi e a sparargli a freddo dinanzi al portone, mentre un altro giovane, un 21enne, guidava l’auto su cui sono poi sono fuggiti.

I due giovani arrestati, secondo l’accusa, avrebbero proseguito l’ attività di spaccio, per la quale anche la mamma di Stasi è indagata, anche dopo l’omicidio del giovane 19enne e venivano supportati in questo anche dalle loro due fidanzate: una 24enne che si trova ora ai domiciliari, ed una 20enne per la quale è stato disposto l’obbligo di dimora. Quest’ultima misura cautelare è stata disposta anche per un altro giovane di 20 anni di Francavilla Fontana, che secondo l’accusa, avrebbe preso il posto di Paolo Stasi, quale “custode della sostanza stupefacente”.

Forse dovresti anche sapere che…