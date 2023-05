Padova, è italiana ma con un nome tunisino: non riesce a trovare una casa

E’ italiana ma con un nome tunisino e per questo non riesce a trovare una casa. Lo denuncia oggi il sindaco di Padova, Sergio Giordani, augurandole di “costruire felicemente qui la propria vita e di sentirsi presto davvero una di noi”.

“Ricevo ogni settimana – scrive Giordani – molti messaggi e mail di ogni genere: quella che ho letto ieri però mi ha davvero amareggiato molto, perché racconta di una Padova che non è la città che io desidero e che certamente la maggior parte dei padovani vuole”.

La donna, nata e cresciuta a Reggio Emilia, si è spostata a Venezia nel 2012, dove nel 2018 ha conseguito una laurea magistrale ed è dipendente dell’Università.

“Appena ha mostrato il suo documento è stata gelata da una frase inqualificabile e discriminatoria: lei ha un nome straniero, per cui non può far parte della lista delle persone che possono anche solo visitare l’appartamento. Il marchio della diversità è avere un nome e un cognome stranieri, perché i suoi genitori sono tunisini. E a quanto pare – aggiunge – non è la prima volta che accade”.

Esprimendo la sua solidarietà “come sindaco e come padre, anche a nome di tutti i padovani per bene”, Giordani commenta che “queste cose accadevano in Alabama negli anni ’50 del secolo scorso, e non sono degne di una città civile ed inclusiva quale è Padova, con una Università che da otto secoli è simbolo di libertà e accoglienza. Quanto accaduto va chiamato con il proprio nome: razzismo. Sono certo che anche i rappresentanti delle agenzie immobiliari della nostra città si esprimeranno in modo netto condannando – conclude – questo atto discriminatorio”.

