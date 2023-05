Lei trascinata via dall’acqua per 20 km, lui morto per lo choc di non essere riuscito a salvarla. Palma Maraldi, detta Marinella, 69 anni, e il marito Sauro Manuzzi, di 73, sono due delle 15 vittime delle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna. La sera del 16 maggio scorso, quando il fiume Savio è esondato, la coppia stava lavorando nel capannone dell’azienda agricola di famiglia a Ronta di Cesena, dove i due producevano erbe officinali e fiori da pasticceria.

Palma e Sauro erano intenti a ultimare i loro ordini, quando la figlia li ha avvertiti della rottura dell’argine. A nulla è valso il tentativo di mettersi in salvo. Lei è scivolata e caduta nell’acqua, lui ha tentato di salvarla, invano. Lo sforzo fisico è stato tale che il suo cuore non ha retto. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già morto. Il corpo senza vita di sua moglie è stato invece ritrovato la mattina successiva sulla spiaggia di Zadina, nel litorale nord di Cesenatico. I funerali in forma civile si terranno questa mattina a Cesena.

Il racconto di una parente della coppia

“Mio marito era fuori per mettere in salvo i cani perché il Savio era uscito dagli argini e ormai l’acqua era alta quando ha sentito urlare ma non capiva bene chi fosse. Poi ha capito che si trattava del marito di sua sorella, Sauro”, queste le parole della cognata di Palma a Cesena Today. Suo marito “ha visto Sauro sopra un piccolo prato ma non respirava quasi più. L’ha raggiunto e ha cercato di tirarlo su ma tra l’acqua e la corporatura di Sauro ha fatto fatica. L’ha sistemato un po’ in sicurezza e Sauro gli ha raccontato che Marinella, la moglie, era scivolata e la corrente l’aveva portata via, lui aveva annaspato cercando di prenderla ma non c’era riuscito”.

Il marito della testimone ha cercato di mettere in salvo Sauro, ma non c’è riuscito perché lui lamentava dolori alle braccia e alle gambe. Il cognato gli ha detto di stare fermo perché sarebbe andato a cercare aiuto. Intanto la figlia, rimasta a casa isolata, ha dato l’allarme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai parenti. Ma una volta giunti sul posto, è stato possibile solo costatare il decesso dell’uomo. “Probabilmente la sforzo fisico e lo shock hanno messo a dura prova il suo cuore che non ha retto”, ha aggiunto la cognata.