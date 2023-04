Paracadutista ha un malore durante un lancio di prova subito dopo aver aperto in volo il paracadute. L’uomo, un parà della Folgore, è atterrato senza vita nel giardino di una casa. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 13 aprile ad Orentano, nel comune pisano di Castelfranco di Sotto.

Paracadutista ha un malore durante un lancio di prova: muore e atterra nel giardino di una casa

Si tratta di Gianluca Spina, 49 anni, calabrese di origine. Spina era nel 186° reggimento paracadutisti Folgore di stanza a Siena. Il malore in volo gli ha impedito di compiere correttamente la manovra di atterraggio prevista nell’area riservata alle esercitazioni con sede nel territorio di Altopascio (Lucca).

Il corpo in giardino

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, giovedì 13 aprile. I proprietari dell’abitazione hanno dato l’allarme vedendo il militare a terra incosciente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato senza successo di rianimare il 49enne. Poco dopo ne è stato dichiarato il decesso. Ad occuparsi delle indagini sono ora i Carabinieri della stazione di San Miniato. Il paracadutista era impegnato in un lancio a caduta libera ed è finito all’interno del giardino di una casa di Orentano, località confinante con Altopascio. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato niente da fare. La Procura di Pisa ha disposto l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni, utile ad accertare le cause della morte.

